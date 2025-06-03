烏克蘭稱13架俄戰機在特種作戰中被毀

中評社北京6月3日電／據新華網報導，烏克蘭國家安全與國防委員會反虛假信息中心主任科瓦連科2日在社交媒體發文稱，在烏國家安全局1日發動的特種作戰行動中，至少13架俄軍戰機被摧毀，但他未透露被摧毀戰機的具體型號。



烏克蘭總統澤連斯基1日晚在社交媒體發文稱，他當天聽取了烏國家安全局局長馬柳克關於特種作戰行動的匯報。澤連斯基說，作戰行動取得“輝煌戰果”，“這是烏克蘭獨立完成的戰果”。



澤連斯基稱，此次行動策劃耗時一年半，是深入俄境內“最遠的一次行動”，參與行動的烏方人員及時從俄境內撤離。此次行動共使用了117架無人機，俄軍34%的戰略轟炸機被擊中。



據烏克蘭國際文傳電訊社1日報導，烏國家安全局當天對俄境內四座軍用機場實施特種作戰，包括圖－95和圖－22戰略轟炸機在內的41架俄戰機遭到烏無人機襲擊。



俄羅斯國防部1日發布消息說，烏克蘭當天用無人機對俄伊爾庫茨克州、摩爾曼斯克州、梁贊州、阿穆爾州和伊萬諾沃州等地的機場發動襲擊。襲擊造成伊爾庫茨克州和摩爾曼斯克州數架飛機起火，沒有造成人員傷亡，數名涉嫌實施襲擊的人員已被拘留。伊爾庫茨克州州長科布澤夫對媒體表示，該州斯列德尼村一軍事單位當天遭到無人機襲擊，這是俄西伯利亞地區首次遭到無人機襲擊。



另據俄羅斯國防部2日發布的消息，自1日20時10分至2日2時，俄防空部隊在俄羅斯多地共攔截並摧毀162架烏克蘭無人機，其中有57架在庫爾斯克州上空被擊落。