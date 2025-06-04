李家超：感謝中央支持國際調解院落戶香港

香港特區行政長官李家超（中評社 段曉魯攝） 中評社香港6月4日電（記者 段曉魯）香港特區行政長官李家超昨日出席行政會議前見記者，他表示，香港在上星期成功舉行《關於建立國際調解院的公約》簽署儀式，對香港意義重大，他再次衷心感謝中央大力支持國際調解院的總部落戶香港。



李家超表示，香港在上星期成功舉行《關於建立國際調解院的公約》簽署儀式，對香港意義重大。我再次衷心感謝中央大力支持國際調解院的總部落戶香港。我們很鼓舞中共中央政治局委員、外交部長王毅先生親臨香港出席簽署儀式，以及來自各地超過80個國家、聯合國和約20個國際組織的高級別代表齊聚香港，見證33個國家代表簽署《公約》的歷史時刻。國際調解院落戶香港，將提升香港國際地位，擴大香港的國際網絡。



李家超表示，自上任以來，一直積極擴大香港的國際網絡，要求多舉辦國際會議，更要求舉辦新主題的國際會議，擴大主題領域，擴大香港的國際網絡，為香港創造新機遇。在過去三年，特區政府大力推動並舉辦了多項第一次在香港舉行的國際會議，涵蓋範疇廣泛。例子包括“香港・全球人才高峰會”、“青年發展高峰論壇”、“香港國際文化高峰論壇”、“國際院士論壇”、“世界互聯網大會亞太峰會”等，都是首次在香港主辦。

