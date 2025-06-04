李家超：特區政府與中聯辦加強溝通有利香港

香港特區行政長官李家超（中評社 段曉魯攝） 中評社香港6月4日電（記者 段曉魯）香港特區行政長官李家超昨日出席行政會議前見記者，他表示，中央人民政府駐香港特別行政區聯絡辦公室的工作是促進香港和內地的交流合作，增加交往，特區政府與中聯辦加強溝通和理解，對香港很有好處。



李家超表示，與新任中聯辦主任、香港特別行政區維護國家安全委員會國家安全事務顧問周霽一周內兩次會面，是因為特區政府與中聯辦加強溝通、理解，對香港很有好處。與周霽溝通無間，周霽是品格謙厚、作風務實的官員。周霽也公開表明會全面準確、堅定不移貫徹“一國兩制”方針和落實“愛國者治港”原則，以及支持行政長官和特區政府依法施政。



李家超表示，香港面對的是發展和安全共同處理的階段，因為任何發展必須有一個安全的環境。我有信心，在安全方面，在建立了應有的法律制度和執行機制下，整體的安全情況可以保障，而安全以及社會的氣氛。現時是全面拼經濟、謀發展、惠民生，因為無論任何一個政府的施政，最終目的就是希望市民生活得更好，希望大家共同分享經濟紅利。所以發展經濟最重要的目的就是所有人都在經濟發展中受惠，從而改善他們的生活，這亦是我未來的施政方針和重點。

