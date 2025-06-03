出口民調顯示李在明以51.7%得票率領先

中評社香港6月3日電／韓聯社報導，韓國KBS、MBC和SBS三大電視台3日發佈的當晚8時第21屆總統選舉出口民調顯示，共同民主黨總統候選人李在明以51.7%的得票率領先。



國民力量黨候選人金文洙得票率為39.3%，改革新黨候選人李俊錫為7.7%，民主勞動黨候選人權英國為1.3%，無黨籍候選人宋鎮鎬為0.1%。李在明和金文洙之間的差距為12.4個百分點。



KBS、MBC和SBS委託民調機構Hankook Research、IPSOS株式會社、Korea Research于上午6時至下午8時在全國325個投票站面向參加投票的8.0146萬名選民進行了出口調查。調查的可信度為95%，抽樣誤差±0.8個百分點。



另外，JTBC、Channel A和MBN電視台在投票結束後隨即發佈的獨立出口調查結果均顯示，李在明得票率領先，且在誤差範圍之外。具體來看，JTBC發佈的出口調查結果顯示，李在明得票率50.6%，金文洙39.4%、李俊錫7.9%；Channel A發佈的出口調查結果顯示，李在明51.1%，金文洙38.9%，李俊錫8.7%；MBN發佈的出口結果顯示，李在明49.2%，金文洙41.7%，李俊錫7.8%。