若立民黨提內閣不信任案 石破政府或解散眾院

中評社香港6月3日電／共同社報導，日本石破茂政府內部出現這樣的觀點，如果立憲民主黨提交內閣不信任決議案，則在表決前解散眾院。首相石破茂與自民黨幹事長森山裕可能已就此達成共識。政府相關人士2日透露了上述消息。在野黨中唯一擁有能單獨提交內閣不信任案所需議席數的立民黨如何應對將是焦點。



森山3日在記者會上被問及如果立民黨提交內閣不信任案將如何應對，他表示“首相將在適當的時間作出適當的判斷，我不曾同首相商量此事”。



石破向身邊人士透露稱：“如果提交不信任案，則解散眾院也在考慮範圍內。”森山也向自民黨幹部傳達了同樣的看法。去年10月眾院選舉以後，自民與公明兩黨不得不在少數派執政黨的狀態下艱難執政。如果解散眾院，那麼有可能配合夏季參院選舉實施眾參兩院同一天選舉。



然而政府內部有意見認為，包括大米問題在內的物價上漲對策、如何應對美國特朗普政府的高關稅措施等緊要課題堆積如山，如果出現政治空白期，可能會引發國民的反對。



圍繞大幅推遲提交的養老金制度改革法案，石破政府接受了立民黨的修改要求，確定將在本屆國會期間成立。自民黨內有觀點認為，因為立民黨贊成重要法案，那麼法案成立之前該黨應該難以提交內閣不信任案。