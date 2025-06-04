美專家：美從韓國撤軍專注台海或有意外後果

車維德分析美國擬濃韓國撤軍的意涵 中評資料相 中評社華盛頓6月3日電（記者 余東暉）對於美國媒體最近報導稱特朗普打算從韓國撤軍，美國朝鮮問題專家車維德（Victor Cha）指出，這是特朗普政府試圖重新部署印太地區軍力，專注於圍繞台海的對華衝突的舉措。但如果不與盟友進行密切協調，此舉可能產生意想不到的後果，反而損害應對台海衝突的目標。



《華爾街日報》最近報導稱，美國決定從韓國撤出4500名美軍，並將他們轉移至關島等基地。五角大樓發言人帕內爾對此回應稱，該報導“不實”。另有人士指出，雖然美軍尚未就撤軍做出決定，但五角大樓、駐韓美軍和印太司令部正在認真考慮這一問題。



美國智庫戰略與國際研究中心 (CSIS) 地緣政治與外交政策部主席兼韓國項目主席車維德分析特朗普政府正在醞釀的這個舉措對地區安全形勢的意涵。他指出，這一措施源於特朗普政府的既定目標，即重新部署和擴充其在印太地區的軍力，專注於在圍繞台灣和第一島鏈的可能的對華衝突中取得勝利。



在5月31日的香格里拉對話會上，美國防部長赫格塞斯宣稱，美國致力於遏制印太“重點戰區”的侵略行為，並正在“重新調整方向，遏制共產主義中國的侵略”，包括中國任何“武力征服台灣”或“以武力或脅迫改變南海和第一島鏈現狀”的企圖。他稱，此類行動“不可接受”，美國將“堅決作戰並取得勝利”。