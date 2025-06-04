李家超：港府會持續優化輸入人才機制

香港特區行政長官李家超（中評社 盧哲攝） 中評社香港6月4日電（記者 盧哲）由民建聯主辦的“打造國際高端人才集聚高地 深化國際交往合作高峰論壇”暨“民建聯人才高地”揭幕儀式3日在香港舉行，香港特區行政長官李家超出席並致辭。李家超表示，特區政府會持續優化輸入人才機制，確保香港人才庫生生不息，支持香港的經濟發展。李家超強調，香港要成為國際高端人才集聚高地，當以海納百川之胸懷，聚天下英才而用之。特區政府將繼續凝聚社會各界力量，建立優秀、多元的人才庫，為國家人才力量、為香港人才資源，作出更大貢獻。



李家超在致辭中表示，二十屆三中全會通過的《決定》指出，必須堅持對外開放基本國策，在擴大國際合作中提升開放能力，建設更高水平開放型經濟新體制，又指出教育、科技、人才是中國式現代化的基礎性、戰略性支撐。全會的《決定》指出，要發揮“一國兩制”制度優勢，支持香港打造國際高端人才集聚高地，健全香港在國家對外開放中更好發揮作用機制。特區政府一直抓緊香港在“一國兩制”下內聯外通的優勢，積極對接國家戰略，深化國際交往合作，推進香港人才高地的建設。



李家超說，今日早上，特區政府舉辦了“共建國家高水平人才高地交流會”，匯聚內地多個省市和粵港澳大灣區不同城市的人才工作機構，及內地和香港多所大學的代表，一同探討如何為建設人才強國作出更大貢獻。民建聯今日舉辦的活動邀請了香港和海外商界、教育界、科技界代表研究香港匯聚人才和國際交往合作的議題，正好與政府舉辦的交流會互相呼應。



李家超強調，香港一直堅定支持自由貿易，積極鞏固與傳統市場的關係，並強化與新興市場的交流。面對地緣政治變幻莫測，保護主義、單邊主義破壞全球經貿秩序，香港會深化國際交往合作，推動區域貿易做大、做深。



李家超表示，人才是第一資源，教育培訓至為重要。香港是一個衹有1100平方公里的城市，卻擁有五所百強大學，多個學科為世界或亞洲第一；除了傳統大學，香港亦大力推廣職專教育，為青年提供多元學習和就業機會，培育具備多元技能、奮發向上的勞動人口，為企業提供世界前列的專業技術和服務。