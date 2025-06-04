快評：韓國變天　第一島鏈親美骨牌坍塌

中評社快評／韓國第21屆總統大選3日投票，深夜時分在野黨候選人李在明票數已與執政黨候選人金文洙拉開，李在明篤定當選。韓國變天，東亞局勢已然改變，第一島鏈親美骨牌開始坍塌。



李在明曾在2022年大選中以些微差距輸給國民力量黨候選人尹錫悅，他長期以來對韓美同盟抱持較為懷疑的態度，且矢言與朝鮮來往，並嚴厲批評前總統尹錫悅跟日本和解。今次競選期間，李在明曾表示，對於任何中國大陸與台灣的衝突，韓國應該保持距離。



韓國變天之前，馬尼拉的“親美政權”也遭遇麻煩。菲律賓上月舉行的中期選舉中，總統馬科斯陣營的選情未達預期，選後被迫與杜特爾特家族尋求和解。6月2日，被視為“親美”的蒙古國總理奧雲額爾登未能通過議會信任投票，被正式解職。東亞“親美”勢力紛紛翻船，成為百年大變局的新的注腳。



韓國變天，餘波盪漾，台灣免不了要受其影響。其一，李在明明言不介入台海兩岸衝突，給賴當局企圖拉其他所謂“民主夥伴”合作共同抗衡中國大陸的夢想當頭一棒；其二，“親中”一樣有票，“親美”隨時翻船，韓國選民勇於變天，實現“政黨輪替”，台灣選民不也一樣是有勇氣、有智慧的？！



第一島鏈親美的骨牌坍塌，是世局變化的結果，又會影響世局的未來發展。賴當局準備好了嗎？