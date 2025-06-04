貿談陷僵局　美促各國交關稅方案

圖：特朗普1日（右）與美國知名高爾夫球員德尚布打高爾夫球。＼美聯社 中評社北京6月4日電／據大公報報導，據路透社報導：美國總統特朗普要求貿易夥伴國家於當地時間6月4日之前提交“終極方案”，以加速關稅談判進程，趕在7月8日所謂“對等關稅”恢復實施前達成協議。



美國貿易代表辦公室（USTR）在致談判國的信中表明，特朗普政府要求各國列出其在一些關鍵領域的“最佳建議”，包括購買美國工業和農業產品的關稅和配額提議，以及糾正任何非關稅壁壘的計劃。其他要求的項目包括任何有關數字貿易和經濟安全的承諾等。



信中稱，美國將在數天內對這些提議進行評估，並提供可能的折衷方案，其中可能包括對等關稅稅率。目前尚不清楚哪些國家會收到這封信。美國近期一直在與歐盟、日本、越南和印度等國進行貿易談判。



特朗普4月2日宣布所謂“對等關稅”，隨後於4月9日宣布暫停實施90天，開始與多國展開貿易談判。隨著7月8日即將到來，美國與數十個談判國之間的貿易談判仍陷僵局，迄今為止只與英國一國達成有限的貿易協議。



另一方面，美國國際貿易法院5月28日裁定特朗普頒布“對等關稅”等屬越權行為，美國聯邦巡回上訴法院翌日暫時恢復上述關稅。特朗普政府在這封致貿易夥伴的信函中警告：“不要認為如果法院作出不利於特朗普關稅措施的裁決，關稅就會被擱置。”