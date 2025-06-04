烏特工水下埋1.1噸炸藥　襲克里米亞大橋

中評社北京6月4日電／據大公報綜合BBC、新華社報導：烏克蘭國家安全局3日承認對克里米亞大橋實施“水下襲擊”，這是俄烏衝突爆發以來烏方第三次襲擊這座大橋。烏方稱，烏特工在橋下埋設1.1噸炸藥，對大橋水下支撐結構底部造成嚴重破壞。克里米亞大橋3日兩度暫停通車。俄方說，在克里米亞逮捕一名涉嫌製造炸彈、實施恐襲的烏克蘭特工。



烏國家安全局稱，烏方籌備數月，在克里米亞大橋支撐結構底部埋設1.1噸炸藥。當地時間3日凌晨4時44分，爆炸裝置被引爆。烏方公布的畫面顯示，水面因爆炸而劇烈翻湧，大橋一側似乎受損。烏方稱，連接克里米亞半島與俄本土的克里米亞大橋作為俄軍重要補給線，是烏方襲擊的“合法目標”。



據俄媒報導，3日早上，克里米亞大橋暫停通車3個多小時後恢復。但當日下午，大橋再次關閉。俄政府暫未公布停止通車的原因。俄聯邦安全局說，在克里米亞逮捕一名烏克蘭特工，此人製作了一個威力巨大的爆炸裝置。



2022年，克里米亞大橋公路橋發生貨車爆炸事件，烏方次年承認施襲。2023年，克里米亞大橋遭到烏克蘭無人艇襲擊，鐵路運輸一度中斷。克里米亞大橋第三次遇襲前兩天，烏方發動“蛛網”行動，使用117架無人機襲擊俄境內多個軍用機場，並宣稱擊中41架俄戰機，包括戰略轟炸機。