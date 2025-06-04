印度降電動車關稅　特斯拉冷對

中評社北京6月4日電／據大公報報導，印度2日正式出台電動汽車產業激勵政策，承諾外國車企若願意投資約5億美元設立本地生產線，則可獲大幅降低電動汽車進口關稅。這項政策已醞釀一年，原先是為了吸引美國電動汽車巨頭特斯拉（Tesla）等外國車企在印度設廠。然而，印度重工業部長庫馬拉斯瓦米2日承認，特斯拉對在印度投資建廠不感興趣，當局對特斯拉也不抱希望。分析認為，印度振興製造業所需的基建、勞動力、法規等問題仍不夠完善，嚇退不少想來投資的外國企業，“印度製造”的“雄心”在短期內恐難實現。



印度當局2日出台大幅削減電動車進口關稅的新政策，規定若外國車企願意投資約5億美元設立本地生產線，三年內啟動運營並滿足國產零部件採購要求，政府將大幅調降目前高達70%的關稅至15%。同時，年營業額超過1000億盧比（約合11.7億美元）且固定資產價值超過300億盧比（約合3.5億美元）的製造商，將在5年內享有進口最多8000輛電動汽車的資格，每輛車的最低進口價格為3.5萬美元，且享受15%的低關稅。



印度電動汽車市場不夠成熟



該減稅政策已醞釀一年，被視為是針對美國電動汽車巨頭特斯拉的一種招攬。特斯拉創辦人馬斯克此前曾抱怨印度關稅過高。但印度重工業部長庫馬拉斯瓦米2日承認，特斯拉對在印度製造汽車不感興趣，僅考慮在印度開設兩家門店。他表示，梅賽德斯—奔馳、大眾、現代等車企都表現出在印度建廠的興趣，“但特斯拉，我們對它不抱希望”。



據印媒報導，特斯拉的代表參加了該減稅計劃的第一輪討論，但並未參加第二輪和第三輪。目前特斯拉未針對該減稅政策作出回應，外界認為其在印度建廠的計劃可能已“胎死腹中”。



多年來，特斯拉就進入印度市場進行了多輪談判。特斯拉原先計劃2022年在印度設立汽車基地進行銷售，但印度政府堅持要求特斯拉在當地生產汽車。馬斯克原本去年4月訪問印度並宣布建廠計劃，但訪問前一天，馬斯克突然推遲印度之行。據知情人士透露，隨後該公司高管就與印度方面停止了聯繫，印度當局預計特斯拉可能無限期擱置在印度的造車計劃。



分析認為，特斯拉不願在印度造車，主要是因為印度電動汽車市場仍不夠成熟。目前，印度汽車年銷量達430萬輛，但電動車占比僅2.5%，且印度的充電基礎設施嚴重不足，其道路狀況也相當糟糕。另外，美國總統特朗普曾施壓特斯拉，稱如果特斯拉在印度建廠，對美國而言“不公平”。