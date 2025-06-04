北海道20天內地震5次　籲民眾做好防範

中評社北京6月4日電／據大公報報導，據NHK報導：當地時間6月2日凌晨4時許，日本北海道十勝外海發生規模6.3級地震，最大震度達到4級，幾乎整個北海道以及青森縣、岩手縣部分地區都有明顯震感。僅僅16分鐘後，十勝外海再次發生規模4.7級地震，兩次地震的震央位置幾乎相同。自5月15日以來，北海道在近20天內共發生5次較強烈地震。日本氣象廳提醒，不排除有大規模地震爆發，呼籲民眾做好防範準備。



2日凌晨發生的第一次地震是當地一周內第4宗震度4級或以上地震。日本氣象廳指出，當天兩次地震都發生在太平洋板塊與陸地板塊的交界處。



日本北海道自5月以來共發生5次較強烈地震，其中4次均在過去約一周時間內發生。日本氣象廳表示，儘管這些地震的震央分布較廣，彼此之間應該沒有直接關聯，且其強度不足以誘發其他地震，但鑒於過去千島海溝沿線曾發生過大地震，呼籲民眾加強日常防範。



北海道大學理學研究院高橋浩晃教授指出，北海道太平洋沿岸是地震發生頻繁的地區，民眾無需過度恐慌，但仍應保持警戒。北海道政府3日首度公布，如果日本海沿岸發生大地震與海嘯，恐造成北海道地區約7500人遇難。由於該地區的斷層距離陸地較近，海嘯抵達陸地的時間也較短，因此預想的死亡案例幾乎全部由海嘯造成。