以軍物資分發點開火　8天逾百加沙人喪生

中評社北京6月4日電／據大公報報導，綜合路透社、半島電視台報導：加沙衛生部門3日表示，以色列軍隊當天在加沙地帶南部的一個人道主義物資分發點附近向人群開火，造成至少27名巴勒斯坦人死亡，超過90人受傷。



據加沙衛生部門統計，自以色列控制的這些物資分發點設立8天以來，已有至少102名巴勒斯坦人喪生，460多人受傷。



聯合國人權事務高級專員圖爾克3日指出，對試圖獲取微薄食物援助的加沙平民發起致命襲擊，此等行徑“令人發指，嚴重違反國際法，構成戰爭罪”。



加沙衛生部門表示，事件發生在加沙南部的拉法地區，當時巴勒斯坦民眾正在分發點等待領取物資。現場目擊者沙爾表示，以色列軍隊先是向空中鳴槍，然後開始直接向人群射擊。目擊者阿拉吉稱，以軍士兵“不分青紅皂白的開槍，有許多人死去和受傷”。



聯合國人權事務高級專員圖爾克表示，在美國和以色列支持的“加沙人道主義基金會”運營的援助物資分發點附近，已連續數天發生平民死傷事件。他敦促立即對每起此類襲擊進行公正調查，並追究相關人員責任。



哈馬斯發言人3日表示，分發點槍擊事件是“有組織的大規模欺詐，美以正將援助物資武器化，將分發點變為死亡陷阱”。



以軍則聲稱，部分在物資分發點附近的人員偏離指定路線，並向以軍靠近，以軍鳴槍示警，但這些人並未後撤，以軍隨後向他們開槍。