聯合國人道援助車隊遭襲致5人死亡

中評社北京6月4日電／據新華社報導，喀土穆消息：聯合國世界糧食計劃署（世糧署）和聯合國兒童基金會3日發表聯合聲明說，其運送人道主義援助的聯合車隊2日晚在蘇丹西部北達爾富爾州科馬地區遭襲，造成5人死亡。蘇丹衝突雙方相互指責對方發動此次襲擊。



聲明說，這支車隊由15輛卡車組成，遇襲時正試圖前往北達爾富爾州首府法希爾市，向受饑荒影響的兒童和家庭運送救命物資。襲擊造成5人死亡、數人受傷，多輛卡車被燒毀，人道主義物資受損。



聲明說，法希爾及其周邊地區數十萬人面臨嚴重的營養不良和饑餓風險，迫切需要人道援助。根據國際人道主義法，援助車隊必須受到保護，各方有義務允許並協助人道救援物資迅速、暢通無阻地送達有需要的人手中。聲明呼籲立即展開調查，追究肇事者的責任。



蘇丹外交部3日發表聲明，譴責蘇丹快速支援部隊使用無人機發動此次襲擊。而蘇丹快速支援部隊同日發表聲明說，襲擊是蘇丹武裝部隊一架軍用飛機實施的，造成世糧署5名工作人員死亡，4人受傷，9輛卡車被毀。



2023年4月15日，蘇丹武裝部隊與蘇丹快速支援部隊在首都喀土穆爆發武裝衝突，戰火隨後蔓延至其他地區。持續兩年多的武裝衝突已造成蘇丹約2.97萬人喪生、超過1236萬人流離失所。