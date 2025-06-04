馬斯克批特朗普“大而美”法案“令人作嘔”

中評社北京6月4日電／據新華社報導，剛離開美國政府效率部負責人崗位的埃隆·馬斯克3日在社交媒體上發文，抨擊特朗普總統力推的大規模稅收與支出的“大而美”法案“令人作嘔”。



“對不起，我實在受不了了。這項規模龐大、荒唐可笑、夾帶私貨的國會支出法案簡直令人作嘔。”馬斯克寫道，“那些投票支持這項法案的人真該感到可恥：你們知道自己做錯了。你們自己心里清楚。”



上月，美國共和黨人掌控的國會眾議院以一票優勢艱難通過被特朗普稱為“大而美”的大規模稅收與支出法案。該法案目前已提交參議院審議。