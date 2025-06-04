科學家發現類太陽恒星宜居帶上的超級地球

中評社北京6月4日電／據光明日報報導，人類是否是宇宙中唯一的智慧生命？有沒有另一顆像地球一樣適合生命存在的行星？這是人們長久以來關心的宇宙謎題。日前，由中國科學院雲南天文台顧盛宏研究員領銜的國際聯合研究團隊，在世界上首次利用凌星中間時刻變化（TTV）反演技術，在類太陽恒星的宜居帶發現一顆質量大約是地球10倍的超級地球——開普勒－725c。相關成果3日發表在國際期刊《自然－天文》上。



過去，科學家主要使用兩種方法尋找低質量系外行星：一種是凌星法，通過觀察行星遮擋宿主恒星發出的光來發現行星；另一種是視向速度法，通過檢測宿主恒星在視線方向是否被行星拖拽得輕微擺動來發現行星。顧盛宏介紹，研究團隊使用的TTV反演技術，不需要看見待發現行星遮擋宿主恒星的過程，也不需要看見宿主恒星在視線方向發生輕微擺動，只需測量與待發現行星軌道共振的另一顆行星的凌星時刻，就能間接感知待發現行星的存在。這使得TTV反演技術成為發現類太陽恒星宜居帶中“隱形行星”的有力工具。這項發現標誌著中國科研團隊在尋找第二個地球上邁出了關鍵一步。



開普勒－725c圍繞G9V型宿主恒星運行。該宿主恒星的光譜型與太陽相似，但年齡僅16億年，磁場活動比太陽更劇烈。該行星公轉周期約為207.5天，與地球公轉周期相近，且位於適合液態水存在的宜居帶內，具備類地生命存在的條件。



這項研究工作為探測系外地球提供了新途徑，同時將為我國未來的空間天文任務提供新的觀測目標和探測技術支持。



據介紹，中國科學院雲南天文台系外行星／太陽系小行星研究團組計劃將TTV反演技術應用於更多的系外行星系統，還將結合其他觀測手段，進一步研究發現宜居帶行星是否具備類地生命存在的條件，並積極參與相關的國際合作項目。