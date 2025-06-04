監督護航湘渝貴三省市毗鄰地區醫保聯動試點

圖為5月16日上午，老李與前來查房的醫生交流。（圖片來源：中央紀委國家監委網） 中評社北京6月4日電／據中央紀委國家監委網報導，端午前一周，老李出院了。



收拾完行李，騎上電動車，從重慶秀山的衛生院回到湖南花垣的家里，老李用了5分鐘。比騎行速度更令他驕傲的是報銷效率——14天住院費用共計1396.67元，在入院預繳500元的基礎上，出院只需補繳17.40元，餘下879.27元由醫保統籌基金即時支付。



老李今年64歲，是花垣縣邊城鎮一名磚瓦匠。邊城鎮位於湖南省西北部，與重慶秀山的洪安鎮和貴州鬆桃的迓駕鎮隔河相望，是小說《邊城》的原型地。三地山水相依、風俗相近，人口流動頻繁，根據交通和醫療條件跨省就醫成為常態。



今年4月，老李在湖南吉首的三級醫院確診肺膿腫並完成抗感染治療後，選擇就近到洪安鎮中心衛生院接受兩個階段的後續治療。在他看來，住院雖然“跨了省”，實則到了“家門口”，不僅方便很多，報銷也完全沒有障礙。



“過去還是有障礙的。”洪安鎮中心衛生院院長李中兵舉例說，以前花垣和鬆桃的患者來該院就診，不僅報銷起付線不同於秀山，還得自付費用後拿票據回去報銷，“現在打通壁壘了，在我們院看病和在當地幾乎沒有區別，與本地患者也是同等待遇。”



變化，源自正在推進的三省市毗鄰地區醫保聯動改革試點。為方便群眾跨省就醫，花垣縣醫療保障局發起倡議，並與秀山、鬆桃兩地的醫療保障局於2023年6月聯合簽署醫保聯動試點框架協議書。根據協議，三方在政策允許範圍內聯動辦理跨省參保、異地就醫備案、跨省異地就醫直接結算等服務，確保執行參保地規定的有關政策，不降低報銷比例。