“一張碼”管住違規公務用餐

中評社北京6月4日電／據中央紀委國家監委網報導，入夏時節，正午時分，位於四川盆地中部的資陽市氣溫逐漸攀升。剛結束上午調研工作的市委宣傳部副部長魏華一行5人，步履匆匆走進該市雁江區政府機關食堂，在“資政餐”專用窗口掃碼支付後，取到了中午的工作餐。



“考慮到下午還要繼續走訪，出發前我們在‘資政餐’平台上遞交了預約申請，中午可以直接在區裡公務用餐，既簡單方便又節省時間。”魏華說。



魏華所說的“資政餐”平台是一款集公務用餐使用、追溯、監管、分析於一體的智能應用。黨員幹部在手機上下載APP後，只需提前提交公務用餐需求，就可以到選好的用餐點“掃碼用餐”。



“幹部提前預約，食堂按需準備，既能避免浪費，我們也不用再為‘去哪兒吃’‘合不合規’操心。”談及公務接待新變化，負責對接的區委宣傳部文明辦幹部賴思芸十分感慨。



這樣的改變，源於當地紀檢監察機關把貫徹執行中央八項規定及其實施細則精神作為監督切入口，聯合多部門試點開展的公務活動“掃碼用餐”改革。



曾經一段時期，一些地方基層公務接待經費居高不下，不僅與黨中央“過緊日子”要求相悖，無函接待、重復報銷等違規公款吃喝問題屢禁不止，也嚴重破壞著黨和政府在群眾心目中的形象。



“此前，我們在調研中發現，有的鄉鎮公務接待費在‘三公’經費支出總額中占比較高，給基層財政造成很大負擔。借公務接待搞公款吃喝等違紀行為時有發生，在查處的‘四風’問題中常常位居前列。”四川省紀委監委相關負責同志告訴記者。



糾治違規公務接待是加強作風建設的重要內容，必須持續發力、靶向施策。