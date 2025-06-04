海南省現職省領導“家庭式”廉政教育會側記

中評社北京6月4日電／據中央紀委國家監委網報導，“黨的十八大以來，習近平總書記圍繞家庭家教家風建設作出一系列重要論述，反復強調，領導幹部的家風，不是個人小事、家庭私事，而是領導幹部作風的重要表現。”5月31日，端午節當天，海南省委黨校學術報告廳白駒廳座無虛席，該省現職省領導及其配偶、成年子女及其配偶齊聚一堂。集體廉政談話、紀法教育專題輔導、簽署廉潔齊家承諾書……一場“家庭式”廉政教育會正在舉行。



廉政教育會伊始，海南省委主要負責同志對參會人員進行集體廉政談話。“在座的省級領導幹部是‘關鍵少數’中的‘關鍵少數’，開展這次‘家庭式’廉政教育，就是要通過以案說德、以案說紀、以案說法、以案說責產生更大觸動和警醒，發揮率先垂範作用，引導和帶動全省廣大黨員幹部加強家庭家教家風建設，厚植崇廉尚廉的濃厚氛圍，凝聚心無旁騖、全心全意幹事創業的強大合力。”該主要負責同志強調，省級領導幹部家屬要嚴格執行制度規定，不得利用領導幹部的職權或者職務上的影響謀取私利，嚴守工作生活、親情處理、日常交往等“紅線”；謹防“圍獵”腐蝕，時刻保持清醒頭腦，自覺抵制各種誘惑，把好“家門關”，不給“圍獵者”任何機會；及時“咬耳扯袖”，共育良好家風，共築清廉屏障，做到對黨負責、對家庭負責、對個人負責。



《習近平關於注重家庭家教家風建設論述摘編》《廉政教育警示材料》……記者注意到，每位參會人員的桌上，都擺放著學習資料。一小時自學後，海南省紀委監委主要負責同志作紀法教育專題輔導。



領導幹部通過親屬結交政治騙子、與親屬共同對抗組織審查、縱容親屬插手人事安排或者在幹部選拔任用中為親屬謀取利益……海南省紀委監委主要負責同志結合黨規黨紀和國家法律法規，從14個方面深刻剖析警示教育案件中暴露出的領導幹部家庭家教家風方面問題。“習近平總書記反復告誡我們，家風好，就能家道興盛、和順美滿；家風差，難免殃及子孫、貽害社會。”該主要負責同志說，一方面，領導幹部要以身作則，對家屬看得緊一點、管得勤一點，教育家屬力戒特權思想和享樂思想；另一方面，家屬要提醒領導幹部以案為鑒、崇德尚廉，共創幸福家庭。



嚴肅深刻的廉政談話、精準深入的紀法教育學習，讓與會者深受警醒。“省委開展這次‘家庭式’廉政教育既是貫徹黨中央全面從嚴治黨戰略部署、推動深入貫徹中央八項規定精神學習教育走深走實的具體行動，也是對領導幹部及其家屬的關心、愛護和鞭策。”一位省領導在會後接受記者採訪時表示，從近些年查辦的腐敗案件看，有的領導幹部自身失範，帶壞了家人；有的配偶子女行為不端，把領導幹部“拉下水”；更有甚者搞家庭腐敗“共同體”，令人觸目驚心。“我將深刻吸取教訓，切實履行好家庭家教家風建設‘第一責任人’職責，將廉潔齊家落到實處。”