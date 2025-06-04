糾治執行政策“一刀切”、層層加碼

湖北省洪湖市紀委監委通過實地督導、明察暗訪、整改“回頭看”等方式，針對村（社區）可能存在的事務性工作冗雜、重復報表、過度留痕等問題開展為基層減負專項監督，為基層幹部鬆綁減負。圖為該市紀檢監察幹部在社區走訪瞭解相關情況。（圖片來源：中央紀委國家監委網） 中評社北京6月4日電／據中央紀委國家監委網報導，政策落地靠執行，對於黨中央作出的決策部署和方針政策，所有黨組織都要不折不扣貫徹落實。實踐中，各地情況千差萬別，在不折不扣貫徹執行中怎樣做到實事求是、因地制宜，一把鑰匙開一把鎖？執行政策“一刀切”、層層加碼是形式主義典型問題，實踐中有哪些表現，對事業的危害是什麼，存在這些問題的原因何在？執行政策“一刀切”、層層加碼等問題違反了哪些紀法規定，可能承擔哪些紀法責任？如何做深做實政治監督，有效糾治政策在執行中走樣？我們特邀紀檢監察幹部進行交流。



在不折不扣落實黨中央決策部署和方針政策中怎樣做到實事求是、因地制宜，一把鑰匙開一把鎖？



祁小青：認真貫徹落實黨中央決策部署，是各級黨組織的一項基本政治任務。在執行過程中，我們要發揚實事求是、求真務實作風，因地制宜、精準施策，確保黨中央決策部署落地見效。



要堅持對標對表與狠抓落實相統一。習近平總書記強調，不注重抓落實，不認真抓好落實，再好的規劃和部署都會淪為空中樓閣。廣大黨員幹部要完整、準確、全面深學細悟黨中央大政方針，對“國之大者”是什麼、幹什麼、怎麼幹都了然於胸。要緊扣黨中央確定的目標任務、戰略部署和主攻方向，不折不扣抓好貫徹落實，對有令不行、有禁不止的行為嚴肅查處，切實打通貫徹執行中的堵點淤點難點，做到不偏向、不變通、不走樣。



要堅持統籌全局與因地制宜相統一。習近平總書記強調，各地區各部門在貫徹黨中央戰略決策時應該根據本地區本部門的實際制定策略，這是必須的。要自覺把本地區本部門工作放到全局中去思考、謀劃和推進，自覺從黨和國家工作大局出發，從改革事業全局出發，找准推進工作的切入點和突破口，探索既符合地方實際又能體現上級政策要求的新思路、新方法，使黨中央決策部署在本地細化、實化、具體化，創造性地抓好落實。