三卿村：火山石築成的古村落

三卿村內大樹下，村民在售賣本地特色農產品。（圖片來源：人民日報） 中評社北京6月4日電／據人民日報報導，進入三卿村，火山石黑灰色的深沉充盈了視野，讓人頓感這座選址於火山熔岩台地村落的不同尋常。



為什麼選址在這裡？“台地地勢平坦、石材資源豐富，便於修建屋舍。火山岩土壤富含微量元素，有利於開墾種植。”對著村旁的火山梯田，道堂村委會主任陳魁新介紹，這300畝左右的梯田，主要種植著玉米、黑豆等農作物。



安華樓，正對村口，是村內的標誌性建築，講述著古村的歷史。這是一座由火山石幹壘而成的碉樓，樓高三層，規整四方，外牆用石灰批蕩以保護牆體，有哨崗槍眼設於頂樓四面。據海口市地方史志辦公室副主任杜惠珍介紹，抗戰時期，村民加入游擊隊伍，曾在安華樓站崗放哨並多次擊退日軍的襲擾。



三卿村因何而名？陳魁新介紹，三卿村的名字源於“三公九卿”，是古時村民希望讀書考取功名、走上仕途的寄托。



安華樓不遠處，開堂講學的拜亭遺存、三層石塔敬字塔無不折射古村的重教傳統。陳魁新介紹，中國傳統社會有敬字惜字習俗，從而孕育出類似村中敬字塔這樣專門處理廢棄紙張文稿的建築。



徜徉三卿村，既能在建築中品讀人文歷史，也能在巷道內品味鄉土風情。



村內5條古巷，交錯蜿蜒。穿行古巷，腳下道路有的保持熔岩冷卻後的原貌、有的鋪上了火山石板，古巷兩側，火山石砌成的院牆觸手可及，蜂窩狀、繩狀的紋理清晰可見。古屋多選用岩漿中段氣孔均勻的石塊砌成。村內的生活器具也多由石頭打造而成，石桌、石磨、石凳遍布各家院落。