中外青少年共享親子體育嘉年華

中評社北京6月4日電／據人民日報報導，2025年“奔跑吧·少年”中外青少年假日親子體育嘉年華活動近日在北京體育大學舉行。本次活動由國家體育總局青少司指導，國家體育總局對外體育交流中心、北京外交人員服務局主辦，來自20餘國駐華外交人員家庭、跨國公司外籍人員家庭及北京青少年家庭的近450人參加。



本次活動以“體育＋傳統文化”的形式，打造集運動、娛樂、文化於一體的體育嘉年華。活動當天舉辦了青少年足球項目友誼賽，比賽採用五人制賽制，分為U13和U15兩個組別。中外足球少年在運動場上切磋球技，收穫了跨越國界的友誼。活動現場還設置了旱地龍舟、定點投籃、網格飛盤、飛鏢冒險、武術體驗、套圈奪寶等趣味項目，吸引中外青少年及家人踴躍參與。



在文化市集環節，奧運冠軍王麗萍與中外青少年共同體驗書法藝術。此外，中外青少年體驗了風箏製作、臉譜繪制等豐富多彩的傳統文化體驗項目。



國家體育總局對外體育交流中心主任魏代順表示，體育作為國際交往的通用語言，能夠跨越國界，讓不同膚色、不同語言的青少年朋友們緊緊相連。希望通過充滿活力的體育比賽和豐富多彩的體育遊戲以及文化體驗，讓各國青少年在每一次互動與合作中加深理解、學會尊重，收穫珍貴的友誼。