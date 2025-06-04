“網文＋視聽”融出文化新樣式

中評社北京6月4日電／據人民日報報導，“網絡文學的視聽轉化是目前文化產業的熱點。網絡文學與網絡視聽相互成就，共同構建了互聯網時代的文化新樣式與產業新形態。”近日，網絡作家影視編劇培訓班暨網絡文學與網絡視聽融合發展研討會上，中國作協黨組成員、書記處書記胡邦勝表示，面對AI等新技術衝擊，要引導創作者面向時代、深入生活、提升文學素養，推動內容精品化發展。同時，從業人員要遵循改編規律，推動網絡文學資源高質高效轉化，實現跨領域融合發展。



這一由中國作家協會網絡文學中心主辦，番茄小說、紅果短劇承辦的活動，吸引了70餘名來自全國的網絡作家、編劇以及重點網絡文學平台、網絡視聽平台、影視製作機構相關負責人參加。在網絡文學向網絡視聽內容轉化的進程中，業界各方持續探索創新路徑，並在本次研討會上集中分享了經驗體會。



一方面，網絡文學平台依托豐富版權和內容資源，推動文學作品向視聽產品轉化。掌閱科技總編輯馬艶霞介紹，平台在網絡文學基礎上創作大量自制劇，並打造海外短劇平台iDrama，推進內容轉化的同時積極拓展海外市場。點眾科技副總編輯王燕分享，平台基於自有文學資源，打造“河馬劇場”“繁花劇場”等微短劇平台，進行全鏈條布局。另一方面，網絡視聽平台和影視製作機構發揮產業優勢，完善短劇創作模式。華策影視集團高級文學策劃陳沙表示，借助長劇資源的優勢，華策影視推動長短劇聯動，借力長劇IP延展短劇內容。喜馬拉雅喜豹短劇合夥人楊勇表示，在文字作品與音頻產品的雙重驗證下，平台可以篩選出具備轉化潛力的內容進行影視改編，有效提升了改編成功率。



培訓過程中，首都師範大學藝術與美育研究院教授許苗苗、電視劇《小歡喜》聯合編劇曾明輝、資深微短劇編劇修以為常、番茄小說IP內容負責人賈文婷，分別圍繞網絡微短劇的發展趨勢、網絡文學IP影視轉化路徑、創作經驗及作家轉型等主題開展授課。參與活動的學員普遍反映，通過培訓加深了對網絡文學影視轉化的理解，拓寬了創作視野，增強了融合發展信心，未來將進一步推動創作與改編實踐，助力網絡文學與視聽內容的高質量融合發展。培訓期間，網絡作家、平台及影視機構還圍繞IP轉化進行了洽談與對接。