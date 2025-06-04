微短劇“出海”還需巧借力

中評社北京6月4日電／據人民日報報導，作為影視行業的“新風口”，微短劇不僅在國內大火，也俘獲無數海外觀眾的心，成為中國文化出海“新三樣”（網絡文學、網絡影視劇與網絡遊戲）的重要組成部分。在此背景下，如何通過微短劇講好中國故事，成為擺在從業者面前的新命題，事關微短劇未來的發展。在規範化、精品化的同時，應充分尊重其發展規律，順勢而為，巧妙借力。



微短劇“出海”可以借鑒網絡文學的成功經驗。微短劇之所以能在海外“出圈”，首要原因在於這一視聽形式與新媒體時代的高度匹配性。微短劇講究節奏快、劇情單元短、戲劇性強、信息量大以及“爽點”密集等，為了在有限時間內交代清楚情節，在敘事與人物塑造上往往採用模塊化的方式。這些特徵體現了列夫·馬諾維奇所說的“新媒體的法則”，同時也迎合了“加速社會”中人們越來越碎片化的審美與娛樂需求。中國在微短劇製作與傳播運營等方面積累了豐富經驗，很大程度上得益於中國網絡文學的繁榮發展。微短劇實際上可以被視作網絡文學在視聽領域的延伸，網絡文學所探索的諸多成功模式，比如建立國際化網文平台、培育本土創作者、倡導全球IP共創等，都可以為微短劇所用。



微短劇“出海”需要巧借本土化力量，瞄准特定海外受眾，將講故事的模式在地化。國內微短劇的蓬勃發展，離不開對新媒體時代講故事方式的摸索。中國微短劇“出海”，除了將100%中國製造的微短劇經過譯制後（“譯制劇”）進行海外傳播，更需將這套成熟的故事母題與語法（也包括營銷模式）與當地文化習慣結合，從而生產出更為海外讀者喜聞樂見的本土劇。



微短劇“出海”不妨厚植中國元素，從中華優秀傳統文化的寶庫中尋找靈感與故事。羅伯特·麥基認為，新技術應用之初，往往會催生一批故事質量低劣的影片。但人們並不會在獵奇上一條路走到黑，故事總有力量重回正軌。從長期看，融入中華文化及其核心價值的故事，在海外受眾中的影響力將持續增加。經過這一兩年的沉澱，融入更多中國元素的譯制劇開始表現出較強的市場潛力。如麥芽傳媒旗下的《The Missing Master Chef》（《消失的廚神》）、《The Beggar King＇s Bride》（《歸來鳳栖處》）等多部作品成功躋身海外短劇熱榜前十，《消失的廚神》甚至多次位居榜首，一些武俠劇如《Heavenly Sword， Mortal Fate》（《少年劍聖》）等亦有很高熱度，這都是微短劇向傳統文化借力的成功範本。



要想長久保持海外觀眾品讀中國故事的熱情，並促其從欣賞文化淺表深入到欣賞中華文化的肌理，關鍵是探索中國優秀故事、典型中華文化符號與新媒體時代故事講法的結合點，實現故事的精品化與講好中國故事的統一。