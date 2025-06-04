端午旅遊市場呈現多元化繁榮

小朋友在體驗包粽子。（圖片來源：人民日報） 中評社北京6月4日電／據人民日報報導，“沒想到能看到這麼好看的節目，都是傳承下來的技藝，近距離觀看和體驗感覺特別好。”遊客張小姐端午假期在河南漯河觀看、體驗了沙河調、古琴、剪紙、面塑等非遺項目。



經文化和旅遊部數據中心測算，端午節假期3天，全國國內出游1.19億人次，同比增長5.7%；國內出游總花費427.30億元，同比增長5.9%。



記者從多家在線旅遊平台瞭解到，今年端午假期旅遊市場呈現多元化趨勢。美團數據顯示，今年端午假期古村古鎮文旅訂單同比增長112%；去哪兒數據顯示，“龍舟”“粽子”等關鍵詞搜索量環比增長2.5倍；攜程數據顯示，入境游訂單漲幅近九成；途牛數據顯示，周邊游出游人次占比接近50%；飛豬數據顯示，定制游預訂量同比增長超50%。



“五彩繩寓意驅邪避災、祈求平安，是端午節的重要文化符號。”石家莊彩粽製作技藝市級非遺代表性傳承人李超超正在向遊客展示五彩繩製作工序。伴隨著她的介紹，大家紛紛操作起來，或剪或編，或打結或整理，五彩繩在他們的手中逐漸成形。



在陝西西安的劇場里，劇目《大秦腔》融合了皮影戲、碗碗腔、華陰老腔、杖頭木偶、戲曲表演和飄彩等多種表演形式，讓觀眾領略40分鐘的“非遺組合拳”。全國不少景區將非遺技藝與現代旅遊體驗相融合，打造出一個個令人難忘的文化盛宴，吸引了眾多遊客前來打卡體驗。



被網友稱為“蘇超”的首屆江蘇省城市足球聯賽是今年端午假期最火爆的文旅IP之一。“比賽第一 友誼第十四”的熱梗加上扣人心弦的城市對抗賽，使得賽事相關話題熱度持續攀升，吸引了眾多球迷以及遊客的關注。南京、常州、鎮江、鹽城等地結合賽事推出了一系列“門票＋餐飲”“門票＋景區”等“文旅大禮包”，為球迷和遊客帶來了一場“足球＋美食＋美景”的文旅盛宴，進一步帶動了當地“文體旅”融合消費的快速增長。