美軟實力之父：美國世紀可能終結

《外交事務》將刊發約瑟夫·奈的文章，警告“美國世紀”可能終結 中評社華盛頓6月4日電（記者 余東暉）號稱“軟實力之父”的美國戰略學家約瑟夫·奈（Joseph Nye）警告：特朗普的外交政策打擊世界相互依存模式，促使國際秩序瓦解，動搖美國實力的根基，從而加速美國的衰落，最終可能終結美國主導的“美國世紀”。



即將出版的美國權威外交期刊《外交事務》今年7/8月號將刊發普林斯頓大學榮休教授基歐漢（Robert Keohane）和哈佛大學傑出榮休教授約瑟夫·奈的聯名文章--“漫長美國世紀的終結：特朗普與美國力量的源泉”，發出上述警告。在這篇文章完成的過程中，奈於今年5月6日去世。因此這篇強調美國“軟實力”和現行國際秩序重要性的文章可視為這位“軟實力之父”的臨終警示。



文章開首指出，特朗普既試圖將美國強加於世界，又試圖令美國疏遠世界。他在第二任期伊始就炫耀美國的硬實力。今年4月，他宣布對世界各國徵收全面關稅，導致全球市場陷入混亂。特朗普可以憑借強勢地位行事。他試圖利用關稅向美國貿易夥伴施壓，表明他相信當代的相互依存模式增強了美國的實力。其他國家依賴龐大的美國市場，以及確信美國軍事實力。這些優勢賦予了華盛頓對其夥伴施加高壓手段的餘地。



不過，文章進一步指出，即使特朗普正確地認識到了美國強大的原因，他卻以根本上適得其反的方式運用這種優勢。通過攻擊相互依存的模式，他削弱了美國實力的根基。