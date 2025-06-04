內地網售毒拖鞋　恐致兒童性早熟

左圖：有內地環保公益組織發現多款兒童涼拖鞋鄰苯二甲酸酯超標。圖為販賣拖鞋的地攤。右圖：其中一款鄰苯二甲酸酯超標的兒童拖鞋。（大公報） 中評社香港6月4日電／大公報報導，當下正值兒童涼鞋購買高峰期，各種款式的兒童涼拖鞋備受小朋友和家長們的喜愛，然而潛在的安全隱患卻悄然潛伏。



有環保公益組織對多個電商平台銷量前十兒童涼拖鞋進行檢測，發現當中一半鄰苯二甲酸酯（簡稱“鄰苯”，一種塑化劑）超標，平均超標倍數為365倍，最高超標倍數為509倍。據瞭解，鄰苯為廉價塑化劑，可通過皮膚接觸等途徑進入人體，長期暴露可能導致兒童發育異常，性早熟、生殖系統發育受損等。



據央視網報導：環保公益組織深圳市零廢棄環保公益事業發展中心（無毒先鋒）調查顯示，在5個電商平台分別購買銷量前十的10個樣品，送至有資質的第三方檢測機構進行檢測。調查結果顯示，此次抽檢的50雙PVC材質兒童涼鞋中有25雙鄰苯二甲酸酯超標，整體超標率為50%。



銷量破百萬產品超標496倍



25雙鄰苯超標的兒童涼鞋的平均超標倍數為365倍，最高超標倍數為509倍。其中一款鄰苯超標496倍的樣品銷量甚至達到100萬件以上。此外調查中發現，這25雙超標樣品中，有20雙為無標識產品，占比80%。



據瞭解，鄰苯二甲酸酯是一種被廣泛使用且廉價的增塑劑（又稱塑化劑），同時也是一種內分泌干擾物，可通過皮膚接觸、呼吸道等途徑進入人體，長期暴露可能導致兒童發育異常，性早熟、生殖系統發育受損、注意力缺陷多動障礙等。



據悉，用來製作鞋子的原材料PVC（聚氯乙烯）是一種堅硬的塑料，需要添加增塑劑才能變得柔軟，而鄰苯是一種被廣泛使用且廉價的增塑劑，被廣泛用於玩具、兒童用品、鞋類、文體用品等領域。



目前，內地童鞋領域標準主要由政府主導制定標準以及市場主導制定標準構成。《兒童鞋安全技術規範》是目前兒童鞋類唯一的國家強制性標準，規定鞋號不超過170毫米的童鞋，其可觸及部件的鄰苯二甲酸酯含量必須不超過0.1%。



然而現實中，兒童涼拖鞋鄰苯超標問題並非個例。



據瞭解，無毒先鋒已在2023年、2024年、2025年連續三年開展網售兒童涼鞋的鄰苯二甲酸酯增塑劑含量的抽查調查。調查顯示，三年來網購兒童涼鞋鄰苯超標率分別為88%、82%、50%，連續三年下降。



消費者應規避“三無”產品



無毒先鋒團隊建議，消費者要在正規渠道購買，規避“三無”產品（無生產日期、無生產廠家、無生產地址）。如果在電商平台買到“三無”產品，選擇退貨並保留向平台投訴的權利。關注產品實物信息，選擇標注產品名稱、生產商、生產商地址、執行標準和合格證信息的產品。建議電商平台加強對兒童鞋的抽檢，特別是PVC材質兒童涼鞋這一高風險品類。同時利用技術手段加強對商家的資質審核，更高效地對兒童鞋的商家和產品的資質進行把關。



香港方面，根據《玩具及兒童產品安全條例》規定，任何人供應、製造或進口不安全的玩具或兒童產品，即屬違法。違例者首次定罪，最高可被判罰款十萬元和監禁一年，而其後各次定罪則最高可被判罰款五十萬元及監禁兩年。