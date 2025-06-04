雲南天文台發現“超級地球”　或存生命

“超級地球”與其宿主恒星的示意圖。 中評社香港6月4日電／據央視新聞報導：人類是否是宇宙中唯一的智慧生命？有沒有另一顆像地球一樣適合生命存在的行星？這都是人們長久以來關心的宇宙謎題。記者6月3日獲悉，由中國科學院雲南天文台牽頭的國際研究團隊，在一顆類似太陽的恒星周圍發現一顆位於宜居帶的超級地球Kepler－725c，它的質量大約是地球質量的10倍。



這顆“超級地球”圍繞一顆名為Kepler－725的G9V型宿主恒星運行。該宿主恒星的光譜型與太陽相似，但它比太陽年輕，年齡僅為16億年，表面的磁場活動要比太陽活動更為劇烈。該“超級地球”位於Kepler－725的宜居帶─ 一個適合液態水存在的區域，被認為是類地生命誕生的關鍵條件。它繞宿主恒星運行一圈大約需要207.5天，與地球的公轉周期相近。



“‘超級地球’在一個像太陽一樣的恒星附近的宜居帶裡，也就是說它有可能存在類似於地球上的碳基生命。”中國科學院雲南天文台研究員顧盛宏介紹，“它離我們有將近1.6億個地球到太陽之間的距離這麼遠。”



據瞭解，此項成果已經於6月3日發表在國際著名的科學期刊《自然─天文》（Nature Astronomy）上，這也是在國際上首次利用凌星中間時刻變化反演技術在類太陽恒星的宜居帶發現此類行星。