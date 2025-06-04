特朗普簽署命令　將鋼鋁關稅上調至50%

中評社香港6月4日電／美國總統特朗普周二簽署命令，自6月4日起將鋼鐵和鋁的關稅從25%提高至50%，兌現其提高進口稅以幫助國內製造商的承諾。



彭博報導，此舉將於周三凌晨0點01分生效。特朗普稱其為保護國家安全所必需。



這項命令稱，之前實施的關稅“尚未使”國內產業“發展和維持足夠的產能利用率，以保障行業的持續健康及滿足國家未來國防需求”。



“提高此前實施的關稅水平將為這些行業提供更大的支持，減少或消除鋼、鋁產品及其衍生產品進口對國家安全構成的威脅，”白宮在社交平台X上發布的這項命令稱。



根據這項命令，對從英國進口的金屬徵收的關稅稅率保持在此前25%的水平，以便兩國在7月9日最後期限前制定新的關稅或配額。



美英上個月達成的框架協議中，關鍵內容之一在於努力降低鋼鐵貿易壁壘，但雙方在英國鋼鐵關稅減免幅度上未達成一致，該協議也尚未生效。



美國與眾多貿易夥伴在7月9日最後期限前就所謂“對等”關稅進行談判之際，特朗普的最新決定激化貿易緊張局勢。



美國聯邦法院上周推翻特朗普此前根據緊急狀態法實施的很多其他關稅措施，這讓總統單方面徵收關稅的法律依據變得更加不穩固。



不過，此次上調的鋼鋁關稅不受上述法院裁定的影響。