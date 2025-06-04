兩部門部署全面打造現代化用電營商環境

中評社北京6月4日電／據新華社報導，國家發展改革委和國家能源局日前聯合印發《關於深化提升“獲得電力”服務水平 全面打造現代化用電營商環境的意見》，明確到2029年，我國基本建成辦電便捷化、供電高質化、用電綠色化、服務普惠化、監管協同化的現代化用電營商環境，我國“獲得電力”國際競爭優勢進一步鞏固，人民群眾辦電用電獲得感滿意度持續增強。



優質高效的供電服務、穩定可靠的電力供應對企業群眾生產生活具有重要作用，與千家萬戶切身利益、經濟社會發展方方面面密切相關，是推動能源高質量發展的全局性事項和關鍵性工作。



意見明確，通過打造一批具有較強國際競爭優勢的用電營商環境一流城市，建設一批具有引領示範作用的用電營商環境先進地區，發展一批具有區域影響力的用電營商環境特色城鎮和鄉村，帶動全國城鄉“獲得電力”服務水平整體提升。



意見圍繞現代化用電營商環境的辦電、用電全鏈條各環節，提出了14項任務38條具體措施，包括將低壓辦電“零投資”擴大至160千瓦及以下各類民營經濟組織、適度超前建設配套電網工程、加快推進智能客服能力建設、建立適應新型主體廣泛參與的市場機制、鼓勵推行“一地受理、多地協同”的跨網辦、跨省辦等異地辦電服務等。



國網能源研究院專家湯廣瑞表示，意見進一步強化改革思維、加大改革力度，通過實行一系列含金量高的改革措施，強化民生用電保障，促進綠色低碳發展，推動建立與經濟社會發展新形勢、新要求相適應的現代化用電營商環境體系，更好服務我國經濟社會高質量發展。