中方向東盟十國及東帝汶推出“東盟簽證”

中評社北京6月4日電／據新華社報導，中國外交部發言人林劍3日在例行記者會上表示，中方面向東盟10國和東盟觀察員東帝汶推出“東盟簽證”，為符合要求的11國商務人員及其配偶、子女審發5年多次、停留期最長為180日的相應類別來華簽證。



當日例行記者會上，有記者問：近日，中方在東盟—中國─海合會峰會期間宣布對東南亞國家實施簽證便利政策。發言人能否進一步介紹有關情況？林劍表示，在同新加坡、泰國、馬來西亞等國全面互免簽證和面向湄公河國家簽發“瀾湄簽證”基礎上，為進一步便利地區人員跨境流動，中方面向東盟10國和東盟觀察員東帝汶推出“東盟簽證”，為符合要求的11國商務人員及其配偶子女審發5年多次、停留期最長為180日的相應類別來華簽證。具體簽證問題，可咨詢中國駐當地使領館。



此外，有記者問：6月1日起，中國對巴西、阿根廷、智利、秘魯、烏拉圭等5個拉美國家持普通護照人員的免簽政策開始試行；中方日前宣布“實現對海合會國家免簽‘全覆蓋’”，在有關國家也引發了熱烈反響。中方近年來頻頻推出免簽政策效果怎樣？今後是否還會向更多國家免簽？



前4個月新設外企18000餘家



林劍說，6月1日起，中國的單方面免簽“朋友圈”首次拓展到拉美和加勒比地區國家，適用單方面免簽政策來華的國家已達43個。免簽“名單”不斷變長，彰顯了中國持續推進高水平對外開放的堅定決心；便利人員往來措施不斷優化，反映出中國致力於打造開放型世界經濟的扎實行動。



他說，今年一季度，各口岸入境外國人超900萬人次，較去年同期增長逾40%；前4個月，中國新設立外商投資企業18000餘家，同比增長12.1%，這些數字都是有力說明。



“今後，我們將持續優化入境政策，不斷擴大免簽國家範圍，讓更多外國朋友來中國體驗更優質的產品供給、更多元的消費場景和更便利的服務保障，以更大範圍的開放、更深層次的合作與各國共享繁榮。”林劍說。