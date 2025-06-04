美民調：全球對中國好感度續升　美國陷負值

外國遊客在上海外灘游覽。（圖片來源：大公網） 中評社北京6月4日電／據大公網報導，綜合中通社報導：美國晨間咨詢公司（Morning Consult）6月2日發表的最新民調顯示，截至2025年5月底，全球對中國的淨好感度持續上升，達到＋8.8，而美國的淨好感度則跌至負值，為－1.5。



這項調查反映了全球對中美兩國觀感的顯著變化。有分析指出，美國貿易政策及其內外政策的不一致性可能導致其國際形象下滑。而中國通過免簽政策等措施，讓更多人接觸到真實的中國，從而提升了全球好感度。此外，2025年《民主觀感指數》（Democracy Perception Index）調查顯示，在美國總統特朗普重返白宮後，全球100個國家超過11萬人的民調中，美國的正面觀感淨值被中國超越。



調查以7日滾動方式進行，覆蓋包括加拿大、法國、日本、俄羅斯、英國等41個國家的約4900名成年人。



美聲譽下降已損害其經濟



美國晨間咨詢公司的分析指出，美國聲譽下降已對其經濟造成損失，包括外國遊客減少及美元貶值。隨著美國形象惡化，美國企業在海外的貿易和投資機會可能減少，消費者可能避開其產品和就業機會。



自2020年10月美國晨間咨詢公司首次開展追蹤調查以來，中國的淨好感度評分長期為負值，但自去年美國大選日後開始轉正。該公司表示，今年1月以來，多數國家對美國的看法惡化，對中國的看法則有所改善。僅在俄羅斯，對美國的看法有所好轉。特朗普“解放日”關稅措施造成的聲譽損害，目前已成定局。