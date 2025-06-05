趙全勝答中評：美國會把“台灣牌”打到極致

趙全勝教授就“中美博弈與台灣問題”作專題演講。（中評社 劉一瑋攝） 中評社北京6月5日電（實習記者 劉一瑋）人大重陽區域國別論壇之美國系列第十六場、“中美博弈與台灣問題”主題研討會在京舉行，美國美利堅大學國際關係學院教授、亞洲研究理事會主席趙全勝教授就“中美博弈與台灣問題”作專題演講。研討會後趙全勝就“美國未來打台灣牌的方式”回答中評社記者提問。



趙全勝表示，美國繼續打“台灣牌”有兩方面，一方面出於特朗普的交易型人格，他要把“台灣牌”打到極致；另一方面，美國又不會直接派兵。“台灣是中國的核心利益，而美國核心利益非台灣地區”，談及美國對台灣問題的定位，趙全勝以近期美國公共廣播電視公司（PBS）舉辦的電視上辯論“台灣到底重要不重要”為例子，解釋台灣於美國而言的利益關係。



他指出，美國高級研究員邁克爾.史文表示，“協防台灣”不包括出兵，不可能把孩子送到台灣去，最多將武器送到台灣，從側面揭示出美方操作台灣問題的現實邊界與戰略考量。



趙全勝在演講中也表示，台海局勢的真正危險在於，美方以“台海衝突風險”塑造外部威脅，從而鞏固其全球盟友體系的凝聚力。美國正通過提升軍售等級、鼓勵“官員訪台”、強化“美台制度合作”等方式不斷突破“紅線”測試中方反應。