﻿李強：中日加強產業對接融合　互利共贏

6月3日，國務院總理李強在北京人民大會堂會見日本國際貿易促進協會會長河野洋平率領的訪華團。（圖片來源：新華社） 中評社北京6月4日電／據新華社報導，國務院總理李強6月3日在人民大會堂會見日本國際貿易促進協會會長河野洋平率領的訪華團。



李強表示，去年11月，習近平主席同石破茂首相在利馬舉行會晤，一致同意全面推進中日戰略互惠關係，致力於構建契合新時代要求的建設性、穩定的中日關係，為雙方共同努力指明了大方向。中日是搬不走的鄰居，既然搬不走，就要做好鄰居、好夥伴。中方願同日方各界一道積極行動，把“互為合作夥伴、互不構成威脅”的政治共識落到實處，取得更多務實合作成果，築牢兩國政治互信和民間友好基礎。希望日方同中方一道，建設性管控分歧，牢牢把握兩國關係的正確方向，推動雙邊關係健康穩定發展。



李強指出，當前國際形勢正在發生深刻複雜變化，給各國經濟發展帶來很大挑戰。中日深化合作有許多特有優勢，特別是產業互補性強，在科技創新領域各有所長。雙方要用好這些優勢，加強產業對接融合，擴大貿易投資規模，拓展數字經濟、綠色經濟、生物醫藥等新興領域和第三方市場合作，通過實現更高水平的互利共贏，為各自發展增添更多動力，為世界經濟增長作出更大貢獻。中國將堅定擴大高水平開放，歡迎包括日本企業在內的更多外資企業來華發展。希望日本國際貿易促進協會繼續為推動兩國深化經貿合作、增進友好互信發揮積極作用，也歡迎日本各界同中國加強文化、旅遊、體育、青年、生態環保等領域交流。



河野洋平：共護自貿 擴大交流



河野洋平表示，中國是日本最重要的經貿合作夥伴，中國經濟有強勁的內生動力和韌性。在當前充滿不確定性的國際形勢下，日中兩國應該加強溝通協調，共同維護多邊主義和自由貿易體系。日本國際貿易促進協會長期致力於日中友好，願繼續同中方擴大交流，增進相互理解，為加深兩國民眾感情、改善相互認知、促進互利合作作出積極貢獻。



吳政隆參加會見。