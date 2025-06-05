中評關注：趙全勝解讀中美博弈與台灣問題

趙全勝教授就“中美博弈與台灣問題”作專題演講。（中評社 劉一瑋攝） 中評社北京6月5日電（實習記者 劉一瑋）人大重陽區域國別論壇之美國系列第十六場、“中美博弈與台灣問題”主題研討會6月2日在京舉行。美國美利堅大學國際關係學院教授、亞洲研究理事會主席趙全勝教授就“中美博弈與台灣問題”作專題演講，對中美博弈的內在邏輯和台海局勢脈絡進行了深入解讀，並從關稅戰、東亞局勢的變化等議題詳細闡述了中美關係的變化。他強調，當前中美博弈不僅是傳統大國權力轉移問題的延續，更叠加了制度競爭、技術封鎖與輿論戰等多重維度。



“理解中美博弈，不能只看中國，也要看美國到底是個什麼樣的國家”。趙全勝指出，在當前時期，美國具有高科技創新及其軍事轉化能力、全球聯盟體系、軟實力及自我糾錯能力等優勢，但同樣面臨著政黨極化、社會撕裂、種族矛盾加劇、治理能力不足、經濟問題等突出問題。他從六個維度總結美國當前的突出劣勢。第一，社會高度分裂。趙全勝以“1月6日國會山暴動”為例，分析發現民主與共和兩黨陷入身份政治泥淖，社會撕裂難以彌合；第二，白人至上主義與種族裂痕。趙全勝表示，“‘大熔爐’已變成‘混合沙拉’，看似放在一個盤子裡，但各自分開，沒有真正融合”，種族融合神話破滅，種族歧視與社會衝突持續加劇；第三，國家治理能力出現問題。槍支泛濫、毒品危機、邊境混亂無序、社會治安持續惡化，美國國家治理能力受到嚴重挑戰；第四，經濟問題。產業空心化、國債高築、貧富差距劇增，他引用萬斯的《鄉下人的悲歌》，深度分析了“鐵銹帶”的困擾；第五，軟實力下滑以及麥卡錫主義回潮。從MIT教授陳剛被無端抓捕等案例出發，他表示“美國軟實力大幅度下降，美國的科學人才也在出走”。



“中國已不是二十年前的中國，而是一個具備完整制度體系、產業鏈條和科技潛力的現代化經濟體。”趙全勝從經濟總量、製造業基礎、全球價值鏈依存度、國內制度動員力四個維度，細致分析了當前中美相對實力的轉移過程。他指出，美國的焦慮來自中國在全球體系中不可被替代。



趙全勝特別提及，中國對全球發展中國家的影響力日益增強，特別是在基礎設施、數字經濟、綠色能源等領域，展現出非西方發展模式的吸引力。這種“制度性自信”的外溢令美國更趨緊張，並試圖通過制度聯盟將中國排除在高端治理結構之外。

