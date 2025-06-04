台灣百歲收藏家王懷璞收藏大量抗戰時期郵票

台灣光復後郵票發行多以孫中山圖像為主圖。這是台灣收藏家王懷璞收藏的珍貴郵票。（圖片來源：大公網） 中評社北京6月4日電／據大公網報導，日前，台灣百歲收藏家王懷璞的長媳凌子婷攜帶滿滿一本王懷璞收藏的抗戰時期郵票從台北直飛南京。



王懷璞的藏品以八年抗戰時期的郵票與郵刊最為珍貴，其中有大量抗戰時期發行的以孫中山像為主圖的郵票。抗日戰爭時期，孫中山的革命精神成為全民族抗擊侵略、捍衛尊嚴的重要精神支柱。大量發行的孫中山圖像郵票，以其獨特的藝術表現力和廣泛的社會影響力，成為詮釋和傳承孫中山精神的重要載體。



“孫中山是偉大的愛國主義者，畢生都在探索實現民族獨立、民主自由和民生幸福的道路，他於1894年第一個響亮喊出‘振興中華’，並畢生為之奮鬥。抗戰時期，孫中山成為民族精神的象徵。”凌子婷翻開郵册，向廖錦漢介紹抗戰時期大量發行的孫中山圖像郵票的歷史背景。



“孫中山之所以偉大，不僅在於他為人民、為民族、為人類建立了豐功偉績，而且因為他在艱苦磨礪中鑄就了堅強意志和高尚人格。其圖像在抗戰中無時不與國人常相左右。”凌子婷介紹道，抗戰八年之中，中國貼寄信件的郵票百分八十以上都是以孫中山像為主圖。



“抗戰期間，中國民眾在極端艱苦困難的條件下，不畏強敵，不怕犧牲，戰勝強敵。中華郵政也克服困難，堅持發行孫中山圖像郵票，孫中山的形象凝聚著民族力量並成為中華民族愛國主義民族精神的象徵。”凌子婷說。“這些郵票在抗戰期間，隨時與民眾接近，讓大家在與親友通信中，看到孫中山先生尊容，作為奮戰不懈的精神依托。”