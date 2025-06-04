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美國5月汽車銷量暴跌
http://www.CRNTT.com   2025-06-04 15:54:03


　　中評社北京6月4日電／據新華社報導，行業數據公司美國沃茲情報公司3日發布的數據顯示，美國5月輕型汽車銷量出現五年來最大跌幅。

  數據顯示，美國5月輕型汽車銷量為1565萬輛，比4月修正後的1725萬輛下降約160萬輛，為2020年4月以來最大降幅。美國3月輕型汽車銷量為1783萬輛。

  美國政府對進口汽車加征25%關稅的措施4月3日生效。分析人士認為，美國消費者3月、4月趕在價格上漲前購買車輛，是導致5月銷售慘淡的原因之一。

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