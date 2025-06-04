李在明正式宣誓就職　要做全民總統

中評社香港6月4日電／韓聯社報道，南韓總統李在明4日在國會正式宣誓就職併發表就職演說。李在明強調，將傾聽每一位國民的聲音，成為包容和服務全體國民的“全民總統”，以恢復民生、復蘇經濟為起點，帶領國家走出危機。



李在明表示，目前我們站在大轉型的分岔口上，民生、經濟、外交、安全、民主等各個領域正面臨如亂麻般層層疊加的複合型危機。我將從恢復民生、振興經濟著手，立刻成立緊急經濟應對工作組。民主黨政權的李在明政府將成為實現正義的包容型政府、靈活務實的實幹型政府。我將成為結束政治分裂的總統，把國民團結作為克服危機的動力。



李在明說，我將恢復內亂破壞的民生、經濟、國安、和平和民主體制，推動南韓社會持續發展。他說，不能再讓人民託付的軍權奪取人民主權的內亂重演。他重申將徹查去年發生的內亂事件，依法追責問責，堅決防止類似事件再次發生，建立名副其實的“主權在民”國家。



經濟方面，李在明將新政府定性為“務實的市場主義政府”，稱將建立一個支援和鼓勵型的政府，而不是管控和干預型政府。他列舉威脅國民生命安全和勞動者合法權益、向弱者施壓、股價操作等不公平交易擾亂市場秩序的行為，稱絕不會容忍破壞規則者得利、遵守規則者受害的現象發生。



外交和國安方面，李在明稱將通過強化韓美同盟、推動韓美日合作的方式展開以國家利益為導向的實用外交，並從務實角度處理韓中、韓日等周邊關係。對於朝鮮問題，他表示，面對朝鮮的核武與軍事威脅，將依託高達朝鮮國內生產總值兩倍的國防預算、全球排名第五的軍事力量，以及強有力的韓美軍事同盟保持對朝威懾力，同時敞開與朝鮮對話與合作的通道，努力構建韓半島和平機制。



值得一提的是，由於本屆總統選舉在前任總統缺位的情況下進行，因此換屆不走工作交接程式，新總統直接上任。新政府就職儀式從簡舉行，未安排儀仗隊行進、鳴放禮炮等典禮環節。國會議長禹元植、朝野政黨代表、國會議員及國務委員等約300人出席儀式。



李在明當天佩戴一條紅藍相間的領帶宣誓就職。藍色象徵共同民主黨，紅色象徵國民力量黨，此舉被廣泛解讀為向社會釋放跨越黨派的團結信號。