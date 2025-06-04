美國加州商界渴望加強對華貿易合作

6月2日，在美國洛杉磯，洛杉磯地區商會主席瑪麗亞·薩利納斯在2025年中國—加州經貿論壇上發表講話。（圖片來源：新華社） 中評社北京6月4日電／據新華社報導，“不要關稅，要合作。”這是多位參加2025年中國—加州經貿論壇的美國加利福尼亞州商界人士對記者表達的共同呼聲。2日在美國西部第一大城市洛杉磯舉辦的論壇吸引近500名中美政商界人士相聚一堂，共商當前如何保持和加強美國經濟第一大州加州與中國的經貿交流合作。



來自加州南北最大兩個城市的主要經濟組織代表紛紛強調中國作為加州重要貿易夥伴對當地經濟發展的巨大作用，以及保持雙方經貿交往的重要意義。



南加州洛杉磯地區最大的商業組織洛杉磯地區商會擁有1400多家成員企業，企業雇員總數超過65萬人。商會主席瑪麗亞·薩利納斯表示，中國是洛杉磯第三大商品出口市場。加州及洛杉磯與中國各省市的長期合作關係已取得重要成果，涵蓋能源、科研、投資、貿易和物流等眾多領域。



她指出，雖然當前正值美中經貿關係的關鍵時期，貿易領域面臨不確定性和複雜性，但更應注重加強與中國長期存在的合作關係。



北加州舊金山灣區委員會代表著舊金山和矽穀330多家雇員最多的大型企業，委員會主席吉姆·旺德曼對記者說：“與中國的關係對我們至關重要。”



旺德曼指出，關稅當前是企業最關心的問題，帶來了太多不確定性，大多數成員企業認為關稅並非改善經濟結構的良策。



他表示，在複雜局面下，加強地方合作更顯重要，“當中美兩國攜手合作時，世界將會更加美好。所以我們需要付出更多努力來重申這種關係的價值”。



洛杉磯世界貿易中心總裁兼首席執行官史蒂芬·張強調，與中國的投資與創新合作為洛杉磯創造了繁榮，對華關係是加州與全球合作中最重要的關係之一。