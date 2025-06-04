民盟中央開展2025年度重點考察調研

中評社北京6月4日電／據人民網報導，消費是推動中國經濟可持續發展的重要力量。當下，服務消費已成為居民消費的重要增量來源，在穩增長、惠民生、促就業方面發揮重要作用。如何進一步提升服務品質、優化消費環境，推動服務消費高質量發展？



受中共中央委托，民盟中央主席丁仲禮、常務副主席王光謙分別率調研組赴四川、海南，圍繞“優化政策與機制 促進服務消費”開展重點考察調研。



深入一線



扎實調研



作為國家級非物質文化遺產，自貢燈會是一張享譽全球的中華優秀傳統文化名片。夜幕降臨，四川第三十一屆自貢國際恐龍燈會上，“青城雙姝”傳神靈動，“齊天大聖”威風凜凜，大熊貓燈活潑可愛。璀璨燈海，流光溢彩，遊客紛紛掏出手機拍照打卡。



“周邊產業配套咋樣？”“遊客參觀熱情如何？”“加強IP聯動能否吸引更多年輕人來？”……在自貢的中華彩燈大世界景區，調研組問得細致，現場負責人一一作答，詳細介紹了景區的運營、服務情況。



在四川成都天府長島瞪羚穀數字文創產業基地，調研組參觀了孵化出“哪吒”IP的可可豆動畫影視有限公司，實地瞭解數字文創領域數字產業化和產業數字化發展趨勢，並仔細詢問其在激發創新動力、發展活力方面面臨的問題。



在海南海口，調研組調研了海口國際免稅城、海口市復興城互聯網信息產業園、海口騎樓老街等點位，詳細瞭解旅遊消費、信息化服務與商業數據跨境業務開展和南洋歷史文化街區消費等方面的情況，對海南自貿港建設進行深入考察調研。