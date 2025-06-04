中評社北京6月4日電／據人民網報導，生活在上海的南非人坦迪絲瓦·洛西，有一個很有意思的說法：“帶著心跳的中國式現代化”。



什麼叫“帶著心跳”？磁懸浮列車疾馳，像是“踏入了科幻小說”；豫園裡的園林、池塘、石橋，盡顯古朴……洛西在中國看到了現代與傳統的和諧交融，“中國的現代化進程並未拋棄它的過去”“而是要創建一個忠實於自己的未來”。



這個“心跳”，是千年文脈的躍動，亘古亘今、生生不息。從“考古熱”“文博熱”“國潮風”，到“魔童降世”、“黑悟空”出世、“唐宮夜宴”舞動網絡，越來越多“古老的”正在成為“新生的”，融入現代生活；從蘇州致力於“產城人文”深度融合，到杭州在“人間天堂”“網紅之都”與“未來之城”中書寫新傳奇，傳統文化與現代經濟相互滋養、交織，正在繪就高質量發展的時代畫卷。從中可以更深刻感悟“從中華大地長出來的”中國式現代化，是“文明更新的結果”。從未中斷的中華文明，從歷史深處走來，正走向更遠的未來。



這個“心跳”，是現實發展的脈動。心臟自主有規律地跳動，身體才能保持旺盛的生命力，發展同樣要保持強大的內驅力。過去的洋火、洋皂、洋鐵等靠買進來，如今中國製造業擁有完備齊全的產業鏈，不僅自足還供應世界。《紐約時報》曾指出，很難想象，一個沒有中國產品的美國家庭會是什麼模樣。何以不再“洋”字當頭？唯有自立自強。實踐證明，現代化之路的關鍵，是走自己的路，“中國發展最終還是要靠自己”。



因為“帶著心跳”，所以令人“心動”。“中國市場是我們的健身房”，一名外國汽車零部件生產企業高管坦言。市場潛力大、技術革新快的中國汽車製造，牢牢吸引著全球的目光，一個節奏快、強度高的市場，才能鍛造出一顆“大心臟”和滿身“鋼筋鐵骨”，去應對激烈的競爭。今日之中國，正以確定性、機遇性和未來性，成為創新的熱土、投資的樂土、發展的沃土。