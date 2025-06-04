日本2024年新生兒數首次跌破70萬

中評社香港6月4日電／共同社報導，日本厚生勞動省4日公佈的人口動態統計（概數）顯示，2024年新生兒數為686,061人，是開始統計的1899年以來首次跌破70萬。相比2023年，減少了41,227人，減幅為5.7%。每名女性一生所生孩子的推定人數“總和生育率”為1.15，低於2023年的1.20，創歷史新低。按都道府縣來看，不滿1.00的衹有東京都，為0.96。這是受到了晚婚晚育趨勢等的影響。出生人數和出生率連續9年雙雙下滑。少子化速度比政府估算快了15年，未出現逆轉的跡象。



影響今後出生人數的婚姻數增加10,322組，達到485,063組，兩年來首次增加，但依然低迷。平均初婚年齡為男性31.1歲，女性29.8歲。女性產下第一個孩子的平均年齡為31.0歲，與創歷史最高紀錄的2023年相同。



死亡數為迄今最多的1,605,298人，死亡人數超過出生人數的人口“自然減少”為919,237人，創歷史新高。連續18年呈現自然減少，人口減少也在加速。



厚勞省的負責人指出，面臨“急劇的少子化趨勢難以遏止的危機性局面”，分析稱，“阻礙結婚、生育和育兒意願的各種因素錯綜複雜”。



出生人數在第一次嬰兒潮的1949年達到峰值，約為269萬人。第二次嬰兒潮的1973年約為209萬人，此後呈減少趨勢。2016年跌破100萬人，2022年跌破80萬人。國立社會保障和人口問題研究所此前給出的未來情況預計（中位預計）顯示，出生人數會在2039年降至68萬人多的區間。



2024年除福井縣外的其餘46個都道府縣出生率均下降。人口單極化的東京都出生率為0.96，低於2023年的0.99，創歷史新低。第二低是宮城縣1.00，第三低是北海道1.01。出生率最高的是沖繩縣，為1.54。其次為福井縣1.46，鳥取、島根、宮崎三縣各為1.43，呈現出“西高東低”的趨勢。