金磚國家議會論壇與會代表強調捍衛多邊主義

中評社北京6月4日電／據新華社報導，第11屆金磚國家議會論壇3日開幕。會議首日，來自金磚成員國及夥伴國的立法機構代表在發言中強調捍衛多邊主義，加強團結合作。



主持論壇有關會議的巴西參議院外交關係委員會主席內爾西尼奧·特拉德認為，世界需要一個以世界貿易組織為核心、以規則為基礎的開放、透明、可預測和非歧視性的多邊貿易體系。國際貿易是包容性增長、消除饑餓、減少貧困以及促進環境、經濟和社會可持續發展的重要驅動力。促進金磚國家內部和外部的貿易合作符合各方共同利益。



中國全國人大外事委員會副主任委員王可表示，金磚國家作為新興市場和發展中國家合作的重要平台，始終致力於維護多邊主義，推動國際秩序朝著更加公正合理的方向發展。他指出，正因如此，金磚機制得到各國特別是廣大發展中國家的廣泛認同，日益成為全球南方合作的“主心骨”和增長的“發動機”，理應加強團結合作，攜手維護各國的正當合法權益。



阿聯酋聯邦國民議會代表阿里·努艾米強調，有必要利用金磚機制在各國人民之間“架設橋梁”。他說：“金磚國家的原則是，我們能夠共贏，而不是一方贏，另一方輸。”



南非國民議會國際關係與合作委員會主席蘇普拉·馬胡馬佩洛表示，南非從金磚機制中受益匪淺，新開發銀行正在為眾多項目提供融資，促進了該國有關建設計劃的實施。



白俄羅斯眾議院議會間合作委員會主席謝爾蓋·拉奇科夫指出，白俄羅斯在與合作夥伴的貿易中始終保持開放態度。他表示，白俄羅斯在化肥、技術和機械出口方面具有優勢，期待加強與金磚國家的聯繫。



第11屆金磚國家議會論壇將於5日結束，來自金磚成員國及夥伴國的150多名代表參加。