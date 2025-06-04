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港股升141點 主板成交約2127億元
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2025-06-04 17:31:48
中評社香港6月4日電／港股曾升逾200點，恒生指數收市報23654點，升141點，升幅0.6%。主板成交金額約2127億元。
香港電台報導，科技指數收報5219點，升幅約0.6%。ATMXJ造好，表現較好的美團升3%。
內地將開展新能源汽車下鄉活動，刺激汽車股造好，比亞迪、小鵬和吉利汽車升逾1%至近3%。
醫藥股向上，翰森、中生製藥及石藥升3%至逾4%，是表現最好3隻藍籌股。
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