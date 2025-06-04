美國未給加沙民眾帶來任何有意義的救濟

中評社北京6月4日電／據新華社報導，土耳其阿納多盧通訊社2日發表題為《美國為何屢屢未能向加沙民眾提供援助》的報導說，美國主導的向加沙輸送援助物資行動，包括當前由“加沙人道主義基金會”實施的有爭議的物資分發機制，沒有給加沙地帶民眾帶來任何有意義的救濟。文章摘要如下：



在持續的戰爭和封鎖之下，加沙地帶正面臨前所未有的人道主義災難，越來越多的批評指向美國政府屢屢未能向加沙地帶輸送援助物資。



英國非政府組織“促進阿拉伯英國相互瞭解理事會”會長克里斯·多伊爾說，美國始終未能確保向巴勒斯坦民眾提供足量的援助，此前採取空投和“荒唐的”浮動碼頭來輸送物資，說明美方極力迴避向以色列施壓以允許援助進入加沙。



5月27日，在美國政府支持下，一個名為“加沙人道主義基金會”的私營人道主義援助組織在加沙地帶啟動了一項備受爭議的援助物資分發機制。這一分發行動被認為繞過了聯合國主導的人道主義援助渠道，引發國際社會和聯合國強烈反對。



該組織“不人道”的物資分發方式引發強烈批評。有人描述，在有守衛看護的分發點，饑餓的平民被迫在金屬圍欄圈出的區域苦等數小時。還有人批評，由於分發點集中在加沙南部，許多巴勒斯坦人需要長途跋涉，可能導致強迫遷徙並危及生命。



聯合國人道主義事務協調廳警告說，美國對“加沙人道主義基金會”分發行動的宣傳敘事，可能會轉移外界對加沙更緊迫的人道主義需求的關注。