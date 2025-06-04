日系車企以中國專屬車型尋求突圍

中評社香港6月4日電／豐田等日本汽車廠商為中國市場量身開發的純電動汽車（EV）的銷量正在擴大。豐田和日產于3～4月推出的EV訂單表現出色，豐田的4月新車銷量已連續3個月同比增長。雖然日本車在中國市場陷入苦戰，但正試圖通過在汽車中融入中國企業的技術，以扭轉局勢。



日經新聞報導，豐田3月推出的新款純電動SUV“bZ3X”出現熱銷。日本調查公司Land Lords的數據顯示，在EV和插電式混合動力車（PHV）等新能源SUV的4月銷量排行榜中，該車躍居外資品牌前列。



截至4月底，bZ3X的交付量已達到約1萬輛。也有bZ3X熱銷的原因，豐田的4月新車銷量同比增長21%，達到14萬2800輛，是包括本田和日產在內的三大日系車企中唯一實現增長的公司。EV銷量同比增長84%，達到9400輛，增幅較大。



bZ3X是豐田與合資夥伴廣州汽車集團共同開發的車型。廣汽擁有電動品牌“AION”，具備豐富的EV開發經驗。此外，bZ3X還聯合中國自動駕駛新創企業Momenta，搭載了先進的駕駛輔助功能，並配備快速充電技術，可在約24分鐘內將電量從30%充至80%。



價格優勢也是吸引消費者的重要因素。bZ3X的最低配車型定價為10.98萬元人民幣，遠低於豐田此前推出的bZ4X（起售價17.98萬元）和bZ3（起售價16.98萬元）。廣汽豐田執行副總經理文大力表示，合資企業同樣能夠推出優秀的電動車，也希望年輕一代能享受駕駛的樂趣。



日產在4月下旬推出的新款純電轎車“N7”，截至5月15日訂單數量也已達到1萬輛。得益於N7的宣傳帶動，來店顧客數量明顯增加，雖然日產4月的新車銷量仍同比下降16%，但已是自1月以來的最高水準。5月的銷售情況有望進一步改善。



為了迎合中國消費者的喜好，日產N7配備了通過人工智慧（AI）優化乘坐舒適度的按摩座椅以及車載冰箱。最低配車型售價為11.99萬元人民幣。



日產在華合資公司東風日產乘用車公司總經理關口勳表示：“我們徹底改變了汽車製造的流程，改變了將在日本開發的全球戰略車進行本地化的傳統方式”。從整車設計、研發到零部件選擇，均由中國的合資公司主導，而非日本總部。



在中國汽車市場，以比亞迪（BYD）為代表的本土車企不斷提升在EV和PHV等新能源車領域的技術實力，併發起激烈的價格競爭。相較之下，日本車企在EV投放方面動作遲緩，近年來持續處於劣勢。2024年，日系三大車企在中國的新車總銷量為330萬輛，較2021年減少了3成。同時，日本車在中國市場的份額也從2021年的20.6%降至2024年的11.2%。



自2022年前後起，日本各大車企逐漸意識到危機的嚴峻性，開始加緊開發專為中國市場量身打造的電動車。到了2025年，相關產品才終於陸續進入市場。然而，在競爭異常激烈的中國市場，要想依靠EV銷量實現反彈，依然不是一件容易的事。



4月中旬，東風本田將EV品牌“燁”的SUV“S7”的價格下調了6萬元。在3月上旬發佈時，定價為25.99萬元，但短短一個月內就被迫進行價格調整。



與豐田和日產一樣，S7同樣是本田在中國本地開發、面向中國市場的EV。但由於與同期上市的豐田bZ3X等車型相比，S7價格偏高，受到消費者質疑。受此影響，本田4月在華新車銷量同比下降4成，銷量甚至低於日產。



豐田和日產的EV與中國品牌之間的差距依然較大。儘管bZ3X在4月的外資品牌中銷售表現優異，但與中國品牌同類車型相比，僅排在第20名。



豐田即將推出採用華為駕駛艙技術的EV“bZ7”，日產和本田也計劃推出後續車型。面對激烈競爭，日本車企必須更加精準地把握功能配置與定價策略，耐心應對中國市場的挑戰與變化。