外交部：台灣問題與烏克蘭危機無任何可比性

外交部發言人林劍（中評社 海涵攝） 中評社北京6月5日電（記者 海涵）外交部發言人林劍6月4日在例行記者會上表示，中方堅決反對任何企圖混淆或者歪曲台灣問題性質的言行，敦促有關方面以實際行動恪守一個中國原則，尊重中方主權和領土完整。



有記者提問說，近日有歐洲國家領導人在出席香格里拉對話會期間，將台灣問題同烏克蘭問題進行類比，在南海問題上影射“中國威脅”，並暗示北約“有理由介入亞太”。請問中方對此有何評論？



林劍表示，我們對有關言論表示堅決反對。台灣是中國領土不可分割的一部分，台灣問題完全是中國內政，與烏克蘭危機沒有任何可比性。中方堅決反對任何企圖混淆或者歪曲台灣問題性質的言行，敦促有關方面以實際行動恪守一個中國原則，尊重中方主權和領土完整。



林劍指出，當前南海局勢總體穩定，各國依法享有的航行和飛越自由不存在任何問題。中方始終堅持同直接有關當事國在尊重歷史事實的基礎上，通過談判協商妥處涉海矛盾分歧。域外國家應尊重地區國家為維護南海和平穩定作出的努力，而不是挑唆矛盾、製造紛爭。



林劍表示，北約是區域性、防禦性軍事組織，無權突破自身條約規定的地理範疇、越界擴權。中方堅決反對北約“東進亞太”，在地區製造緊張，挑起對抗，破壞地區甚至世界的和平穩定。亞太國家不歡迎“北約亞太化”，亞太地區也不需要“亞太版北約”。



林劍強調，亞洲是中國同亞洲各國的共同家園。近年來，在地區國家共同努力下，亞洲保持快速增長，成為全球發展的高地、和平發展的綠洲。中國始終秉持親誠惠容的周邊外交理念，堅決反對“陣營對抗”，從不謀求所謂“勢力範圍”。有關方也不應基於冷戰思維，對亞太地區國家間關係進行惡意揣測或挑撥，而是應當多做有利於亞太和平穩定繁榮的事。