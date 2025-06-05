石破茂說日本必須牢記慘痛記憶　外交部表態

外交部發言人林劍（中評社 海涵攝） 中評社北京6月5日電（記者 海涵）外交部發言人林劍6月4日在例行記者會上表示，以正確態度認識和對待歷史，以實際行動體現對侵略歷史的反省和道歉，是日本戰後重返國際社會的重要前提，事關中日關係政治基礎，事關日本與鄰國關係，事關日本的國際形象。



有記者提問說，據報導，日本首相石破茂日前在第30屆“亞洲的未來”國際論壇上發言，表示必須牢記慘痛記憶和歷史教訓，不再重蹈戰爭覆轍。日本戰後走和平國家之路，這一點今後也不會改變，將在反省過去歷史基礎上不做侵略國家。有評論稱石破首相的發言展現了反省歷史、避免戰爭重演的積極態度。請問中方對此有何評價？



林劍表示，2024年11月，石破茂首相在秘魯利馬同習近平主席會見時曾表示，日本秉持“正視歷史、面向未來”的精神，堅持走和平發展道路。此次石破茂首相進一步表示日本要反省歷史，牢記歷史教訓，不再重蹈戰爭覆轍，我們對此予以重視。



林劍指出，以正確態度認識和對待歷史，以實際行動體現對侵略歷史的反省和道歉，是日本戰後重返國際社會的重要前提，事關中日關係政治基礎，事關日本與鄰國關係，事關日本的國際形象。今年是中國人民抗日戰爭暨世界反法西斯戰爭勝利80周年，日本又一次面臨歷史之問、道義之問。昭昭前事，惕惕後人。中日四個政治文件確立了“以史為鑒、面向未來”的重要政治原則，日方作出過嚴肅政治承諾。我們希望日方深刻反省歷史罪責，認真汲取歷史教訓，本著對歷史、對人民、對未來負責任的態度，同一切美化、掩蓋侵略歷史的行為徹底切割，堅持走和平發展道路，以實際行動取信於亞洲鄰國和國際社會。