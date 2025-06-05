立法會通過銀行業（修訂）條例草案 政府歡迎

立法會4日舉行大會（中評社 盧哲攝） 中評社香港6月5日電（記者 盧哲）香港特區立法會4日通過《2025年銀行業（修訂）條例草案》，以促進銀行之間在特定情況下分享帳戶資料，加強香港偵測及防止罪案的效率。香港特區政府發聲明表示歡迎。



修訂條例引入自願機制，讓銀行在發現懷疑受禁行為（即洗錢、恐怖分子資金籌集或大規模毀滅武器擴散資金籌集）時，能透過香港金融管理局（金管局）指定的安全平台，與其他銀行及相關執法機構以電子方式、迅速和安全地分享有關企業及個人帳戶的資料，並為銀行就相關的資料披露提供法律保障。機制讓銀行及相關執法機構可及早行動，阻截非法資金，並加快收集情報的速度，以更好保障公眾免受詐騙及相關洗錢活動的影響。



財經事務及庫務局局長許正宇表示，新機制不單提升香港打擊詐騙及相關洗錢活動的能力，為市民提供更好保障，亦有助維持銀行體系穩健，展現香港作為國際金融中心，為對應國際間共同打擊相關不法活動所作的努力。



金管局總裁余偉文表示，新資料分享機制將進一步加強銀行偵測和防止詐騙及其他金融罪行的能力，金管局會繼續與警方和銀行業界緊密合作，積極推展相關準備工作，包括系統提升和制定具體操作指引，以期盡早實施新機制。



修訂條例將於今年內實施，具體日期將另行公布。