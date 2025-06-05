羅淑佩：分三階段宣傳全運會和殘特奧會

立法會4日舉行大會（中評社 盧哲攝） 中評社香港6月5日電（記者 盧哲）香港特區政府文化體育及旅遊局局長羅淑佩4日在立法會表示，文體旅局致力透過線上及線下不同渠道，加深社會各界對全運會和殘特奧會的認識和興趣。宣傳策略分三階段推展，其中今年八月起第三階段，將全面提升全運會和殘特奧會的熱度和參與度，包括舉辦倒計時一百天、火炬傳遞及全民運動日，以及加強城市裝飾等工作。



由粵港澳三地首次共同承辦的第十五屆全國運動會（全運會）及全國第十二屆殘疾人運動會暨第九屆特殊奧林匹克運動會（殘特奧會），將分別於二○二五年十一月九日至二十一日和十二月八日至十五日舉行。羅淑佩4日在立法會回覆議員提問時表示，文體旅局致力透過線上及線下不同渠道，加深社會各界對全運會和殘特奧會的認識和興趣，包括利用傳統媒體、社交媒體、城市裝飾、巡迴展覽，以及與地區團體、體育團體和學校合作。



羅淑佩表示，宣傳策略分三階段推展。從去年年底第一階段提升市民對全運會和殘特奧會的認識，到今年一月至七月第二階段推動香港迎接賽事的氛圍，包括推出吉祥物“喜洋洋”與“樂融融”為焦點的“打卡點”，以至今年八月起第三階段，全面提升全運會和殘特奧會的熱度和參與度，包括舉辦倒計時一百天、火炬傳遞及全民運動日，以及加強城市裝飾等工作。



羅淑佩說，文體旅局正聯同各相關政府部門及機構共同進行宣傳，重點包括：與康樂及文化事務署開展全運會群眾賽事活動和殘特奧會大眾項目運動員遴選的“我要上全運”的宣傳，並藉機會推廣香港承辦的群眾賽事活動保齡球和大眾項目輪椅舞蹈兩個項目；透過政府新聞處及香港電台分別推出政府宣傳短片和特輯，內容涵蓋本地運動員、內地競賽項目，以及粵港澳三地備戰情況等。政府新聞處亦協助在內地及海外進行宣傳，包括利用內地社交媒體和數碼平台進行推廣，及於海外媒體投放廣告等。